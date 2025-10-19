Haberler

Sıfır Atık Hareketi Dünyada Yankı Buldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapanışında, Sıfır Atık Hareketi'nin 193 ülkede etkili olduğunu belirtti. 28 Kasım'da 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek' temalı uluslararası panel düzenlenecek.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı bulmuştur. İstanbul sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline gelmiştir. 28 Kasım'da Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek temalı yüksek düzeyli uluslararası panel düzenleyeceğiz"dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katıldı. Konuşmasında Sıfır Atık Hareketi'nin dünyanın 193 ülkesinde yankı bulduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı bulmuştur. Bu hareket Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir programa dönüşmüştür. Toprağımızdan doğan bu vizyonun artık insanlığın ortak değeri haline gelmesi hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Bu forumda paylaşılan her deneyim, yalnızca bugünün değil, yarının çevre anlayışını da şekillendirecektir. Artık İstanbul sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline gelmiştir. Forum süresince 25 ülkenin bakan düzeyinde temsili, 118 uluslararası kurum, kuruluş ve paydaş ile 104 ülkeden gelen temsilciler, bilim insanları, gençler ve sivil toplum kuruluşları, kaynak verimliliğinden döngüsel ekonomiye, gıda güvenliğinden iklim dostu üretime kadar pek çok konu ele aldılar" ifadelerini kullandı.

"28 Kasım'da büyük bir buluşma daha gerçekleştireceğiz"

Foruma katılanları 28 Kasım'da düzenlenecek "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temalı yüksek düzeyli uluslararası panele davet eden Bakan Yumaklı, "Bu forumda paylaşılan görüşlerin geleceğe ışık tutacağına, yeni ortaklıklara ve somut adımlara dönüşeceğine inanıyorum. Bugün burada sona eren bu forum, aslında yeni iş birlikleri için de bir başlangıçtır. Birlikte çalışarak atıkları değil, değerleri çoğaltabilir; kayıtsızlığı değil, dayanışmayı büyütebiliriz. Yine burada, kıtaların buluştuğu İstanbul'da 28 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde büyük bir buluşma daha gerçekleştireceğiz. Düzenleyeceğimiz 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek' temalı yüksek düzeyli uluslararası panelimize buradaki katılımcıları davet ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Haberler.com
