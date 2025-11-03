Sezai Temelli: 'Terörsüz Türkiye' için yasalar biran önce Meclis gündemine gelmeli

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Geldiğimiz noktada önemli bir aşamadayız ve bu aşamanın iyi değerlendirilmesi, artık yasamaya dair faaliyetlerin bir an önce hayata geçmesi önceliğimizdir" dedi.

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun asıl işlerine odaklanması gerektiğini söyleyerek, "Geldiğimiz noktada önemli bir aşamadayız ve bu aşamanın iyi değerlendirilmesi, artık yasamaya dair faaliyetlerin bir an önce hayata geçmesi önceliğimizdir. Umuyoruz ki, kaybedilen zamanın da telafisiyle yıl sonuna kalmadan beklenen yasalar Meclis gündemine gelerek yasalaşacaktır. Bu tabii bizim umudumuz ve bu umudun gerçekleşmesi için de gereken çabayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Temelli, DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitmesi ile ilgili de "Heyetimiz görüşmenin içeriği ve sonrası gelişmelere dair açıklama yapmaya devam edecek. Bugünkü görüşmeden sonra da açıklamaları olacaktır. Sürecin gelişimine dair yaptıkları açıklamalardan şunu çok net söyleyebiliriz ki; umutvar bekleyişlerimiz söz konusudur ve bu bekleyişlerimize karşılık adımlar atılması en sağlıklı yol olacaktır" diye konuştu.