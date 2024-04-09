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Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan'ın Sancaktepe Belediyesi'yle ilgili 'jakuzi' iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında konuşan Özkan, yeni başkan Alper Yeğin'i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu anlattı. Gündeme bomba gibi düşen jakuzi tartışması sonrası gözlerin çevrildiği eski Başkan Şeyma Döğücü, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hakkında karalama kampanyası yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HEYETE ORADA TESPİT YAPTIRACAĞIM"

Dün akşam tv100 canlı yayınına telefonla bağlanan Döğücü, önemli açıklamalarda bulundu. İddiayı ortaya atanlar hakkında hukuki işlemleri hazırladığını ifade eden Döğücü, "Jakuzi dedikleri şey... Herkesin bir ihtiyacını göreceği, namazımızı kıldığımız, abdestimizi aldığımız bir odamızın olduğu bir alanı jakuzili diye lanse etmek ve bunu bir görselle birlikte paylaşmak. Altındaki yorumları lütfen Şaban Sevinç orada oturuyor, okusun. Bana yapılan hakaretleri, ahlaksızca yorumları lütfen görsün. Bunların hiçbirinin yanlarına kalmayacağını söylemek istiyorum. Gerekli hukuki işlemleri hazırladım. Gidip orada heyete tespit yaptıracağım. Metrekaresi metrekaresine ölçtüreceğim. Orada 6 bin metrekare üzerine bir belediye başkanlık katı yok" ifadelerini kullandı.

Şeyma Döğücü 'Jakuzi' krizi sonrası belediyeye heyet gönderiyor

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Açıklamasının devamında "Benim itibarımla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Beni çok üzdüler" diyen Döğücü, şöyle devam etti: "Orada Şaban Sevinç dahil internetten alınmış jakuzi paylaşarak bizim başkanlık katında jakuzi yaptırdığımızı söylediler. Buna 1 milyonun üzerinde yorum geldi. Buna herkesi o kadar inandırdılar ki. Böyle bir şey olması mümkün değil. Buna nasıl inanıyor insanlar gerçekten hayretlerle karşıladım. Bizim şatafatla, lüksle işimiz olmaz. Biz vatandaşımızın her daim yanındayız. Sancaktepe'ye gitsinler, oradaki tüm insanlara sorsunlar. Benim nasıl bir başkan olduğumu görsünler. Vatandaşın, halkın yanında bir başkan olarak 5 yıl süresince elimin, yüzümün akıyla bir kadın başkan olarak siyasetin tüm pisliklerine rağmen çok başarılı bir belediye başkanlığı yaptığımı da ifade etmek istiyorum."

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