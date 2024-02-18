Serkan Yazıcı Marmaris'te Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında, Orhaniye, Selimiye, ve Bozburun mahallelerinde vatandaş buluşması gerçekleştirdi, kurum ziyaretleri yaptı, belediye işçileriyle bir araya geldi.

Yazıcı, beraberinde partililerle Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerinde esnaf ziyareti yaparak hayırlı alışverişler diledi.

Mahalle sakinleriyle de halk buluşması etkinliği gerçekleştiren Yazıcı, vatandaşların taleplerini not aldı.

Selimiye ve Bozburun spor kulüplerine de ziyaret gerçekleştiren Yazıcı, Bozburun Mahallesi'nde bir süre miniklerin futbol karşılaşmasını izledi. Yazıcı, sahaya inerek penaltı atışı da yaptı.

Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne bağlı tekne sahipleri ile tekne çekek yerinde bir araya gelen Yazıcı, sorunlarını, taleplerini dinledi.

Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, ve Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Birimi çalışanlarını ziyaret eden Yazıcı tek tek tokalaşarak kolaylıklar diledi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde Rusya-Türkiye ve Rus-Türk Halkı Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği resim sergisini açılışına da katılan Yazıcı, Kurtuluş Savaşı döneminde Hacı Murat, Fatma Çavuş gibi kahramanların tablolarını, konuk sanatçı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko'nun anlatımını izledi.

Yazıcı, Marmaris Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum çalışanlarına kolaylık temennisinde bulundu.

Ziyaretleriyle ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Yazıcı, ziyaretlerden son derece memnun kaldığını Marmaris'in her yerinde dinlemeye doyamadığı hikayeler olduğunu söyledi.

Vatandaşların katılımıyla daha yaşanır bir Marmaris özleminin gerçeğe dönüşmesine çok az kaldığını belirten Yazıcı, "Sizin mutluluğunuz, hepimizin mutluluğu olacak. Marmaris'te yaşamı birlikte güzelleştireceğiz, bekleyin çok az kaldı. Her sıkıntıya merhem olacağımız günlere çok az kaldı. Emeğin değerini bulacağı, adaletli belediyecilik için çok az kaldı." diye konuştu.