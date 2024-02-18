Üye Girişi
Haberler

Serkan Yazıcı Marmaris'te Vatandaşlarla Buluştu

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerinde vatandaş buluşması gerçekleştirdi, kurum ziyaretleri yaptı, belediye işçileriyle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında, Orhaniye, Selimiye, ve Bozburun mahallelerinde vatandaş buluşması gerçekleştirdi, kurum ziyaretleri yaptı, belediye işçileriyle bir araya geldi.

Yazıcı, beraberinde partililerle Orhaniye, Selimiye ve Bozburun mahallelerinde esnaf ziyareti yaparak hayırlı alışverişler diledi.

Mahalle sakinleriyle de halk buluşması etkinliği gerçekleştiren Yazıcı, vatandaşların taleplerini not aldı.

Selimiye ve Bozburun spor kulüplerine de ziyaret gerçekleştiren Yazıcı, Bozburun Mahallesi'nde bir süre miniklerin futbol karşılaşmasını izledi. Yazıcı, sahaya inerek penaltı atışı da yaptı.

Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne bağlı tekne sahipleri ile tekne çekek yerinde bir araya gelen Yazıcı, sorunlarını, taleplerini dinledi.

Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, ve Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Birimi çalışanlarını ziyaret eden Yazıcı tek tek tokalaşarak kolaylıklar diledi.

Armutalan Kültür Merkezi'nde Rusya-Türkiye ve Rus-Türk Halkı Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği resim sergisini açılışına da katılan Yazıcı, Kurtuluş Savaşı döneminde Hacı Murat, Fatma Çavuş gibi kahramanların tablolarını, konuk sanatçı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko'nun anlatımını izledi.

Yazıcı, Marmaris Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum çalışanlarına kolaylık temennisinde bulundu.

Ziyaretleriyle ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Yazıcı, ziyaretlerden son derece memnun kaldığını Marmaris'in her yerinde dinlemeye doyamadığı hikayeler olduğunu söyledi.

Vatandaşların katılımıyla daha yaşanır bir Marmaris özleminin gerçeğe dönüşmesine çok az kaldığını belirten Yazıcı, "Sizin mutluluğunuz, hepimizin mutluluğu olacak. Marmaris'te yaşamı birlikte güzelleştireceğiz, bekleyin çok az kaldı. Her sıkıntıya merhem olacağımız günlere çok az kaldı. Emeğin değerini bulacağı, adaletli belediyecilik için çok az kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Serkan Yazıcı Marmaris Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title