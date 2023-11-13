Serinhisar Belediyesi Güneş Enerji Santrali Davası İlk Duruşması Görüldü

Serinhisar Belediyesi'nin yaptığı güneş enerji santrali (GES) ile ilgili açılan davada, ilk duruşma görüldü. Kamu zararına neden oldukları için haklarında soruşturma açılan Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve 10 meclis üyesinden 8'i duruşmada hazır bulundu.

Serinhisar Belediyesi'nin yaptığı güneş enerji santrali (GES) ile ilgili açılan davada, ilk duruşma görüldü. Kamu zararına neden oldukları için haklarında soruşturma açılan Belediye Başkanı Hüseyin Gemi ve 10 meclis üyesinden 8'i duruşmada hazır bulundu.

Acıpayam Adliyesi'nde görülen ilk duruşma sanıkların kimlik doğrulaması ve ifadeleriyle tamamlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Meclis Üyeleri, Ramazan Ekiz, Nurgül Kabukçu, Şevket Karçkay, Mehmet Gündaş, Özer Tunçtürk, Üzeyir Şeriat, Yılmaz Eroğlu, Ali İhsan Ergenay ve Ayhan Tonkul'un hazır olarak bulunduğu duruşmada, meclis üyelerinden İlhan Dokumacı şehir dışında olduğu, Şükrü Averi'nin de hasta olduğu için duruşmaya katılamadı.

Belediye Meclis Üyelerine 6 Eylül 2019 tarihinde yapılan meclis toplantısı hakkında sorular yönelten hakim, meclis toplantısında çekilen kredinin dolar üzerinden mi yoksa TL üzerinden mi olacağının konuşulup konuşulmadığı sorularını yöneltirken, meclis üyelerinin çoğunluğu toplantıda döviz üzerinden kredi konusunun geçmediğini ve zaten Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'ye meclis tarafından verilen yetkinin 5 milyon 500 bin TL olduğunu ifade etti.

Meclis üyelerinin sorumlulukları konusunda verilen yetkinin takip edilmesi ve kanunlara uygun olup olmadığının denetlenmesinin de yer aldığını ifade eden hakimin "Verdiğiniz yetkiyi niye takip etmediniz" sorusu üzerine, AK Partili meclis üyeleri, "Biz Serinhisar'a faydalı olacağını düşündüğümüz bu proje için 2019'daki meclis toplantısında olumlu oy kullandık ve belediye başkanına tam yetki verdik. Farklı meclis toplantılarında bu konuyla ilgili sorduğumuz sorular hep geçiştirildi. Yapılan iş ve işlemleri şüpheli gördüğümüz için 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan meclis toplantısında güneş enerji santrali için döviz artışından kaynaklı istenen 1 milyon lira ek borçlanma talebine ret oyu kullandık. Ayrıca belediye başkanına cevaplanması üzerine soru önergesi verdik ama yine de tatmin edici cevaplar alamadık. Biz bu iş ile ilgili dolar üzerinden kredi çekildiğini ve detayları Serinhisar Belediyesi'ne gelen müfettişten öğrendik" şeklinde cevap verdiler.

CHP'li ve İYİ Parti'li meclis üyeleri ise aynı soruyu "Serinhisar'a faydalı olacağı ve gelir getirici bir proje olduğu için mecliste olumlu oy kullandık. Meclis toplantılarında Hüseyin Gemi tarafın-dan projenin işleyişi ile ilgili bilgiler aldık" şeklinde cevapladı. "Döviz üzerinden kredi çekileceği konusu mecliste geçti mi" sorusuna ise bazı meclis üyeleri "hatırlamıyorum" bazıları da "bu projenin dolar üzerinden yapılacağı biliyordu" cevabını verdiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Gemi; projenin neden ihale ile yapılmadığını soran hakime; "Projemiz, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına dernek ilan edilen Mahalli İdareler Derneği ile kanunlar çerçevesinde ortak proje kapsamında yapılmıştır. O günün ihale şartları araştırıldığında uygun fiyata yapıldığı bellidir" dedi.

Anlaşmanın Dernek ile değil tacir sıfatında olan Mahalli İdareler Derneği İktisadi İşletmesi ile yapıldığı hatırlatılan Başkan Gemi, "Biz meclis kararımızı aldık ve Mahalli İdareler Derneği ile anlaştık. Ondan sonrası bizim değil derneğin sorumluluğundadır" ifadesini kullandı.

Başkan Gemi, "Mecliste döviz üzerinden kredi çekileceği konuşuldu mu?" sorusuna işe "Mecliste toplantılarımızın kamera kaydı vardır. Orada meclis üyelerini döviz üzerinden kredi çekileceği konusunda bilgilendirdim. Çok araştırdık, TL üzerinden kredi verecek kurum bulamadık o yüzden dolar cinsi üzerinden kredi çektik" yanıtını verdi.

Tüm sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, 2. duruşma için 31 Ocak tarihini gün olarak belirledi. - DENİZLİ