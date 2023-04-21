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Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Ashimbayev ile görüştü (2)

Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Ashimbayev ile görüştü (2)

Politika Haberleri

ŞENTOP, SUUDİ ARABİSTAN ŞURA MECLİS BAŞKANI EL-ŞEYH İLE GÖRÜŞTÜTBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, El-Şeyh'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

ŞENTOP, SUUDİ ARABİSTAN ŞURA MECLİS BAŞKANI EL-ŞEYH İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed Bin İbrahim El-Şeyh ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, El-Şeyh'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde parlamentolar arası temasın ve diyaloğun öneminin vurgulandığı belilrtildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika

Suudi Arabistan İbrahim El Şeyh Ramazan Bayramı Meclis Başkanı Politika Haberler

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