Sendikal Hak ve Özgürlüklere Karşı Mücadele Devam Ediyor

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, sendikal hak ve özgürlükleri engelleyen işverenlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Alemdar, sendikal örgütlenme karşıtı tutum ve davranışların arttığını vurgulayarak, sendikaların yasal güvence altında olduğunu hatırlattı.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Anayasamız, yasalar ve ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal hak ve özgürlükleri engelleyen işverenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, 16 milyon 413 bin sigortalı işçiden 2 milyon 421 bininin sendikalı olduğunu belirterek, sendikalı işçisi sayısının yüzde 14'ler civarında olduğunu bildirdi.

Sendikal hak ve özgürlüklerin yasal güvence altında olmasına rağmen birçok işverenin sendikal örgütlenmeyi engelleyen tutum ve davranışlar sergilediğini aktaran Alemdar, sendikal örgütlenme karşıtı tutum ve davranışların her geçen gün yenisiyle karşılaştıklarını anlattı.

Eyüp Alemdar, Koop-İş'in AVM'lerde örgütlendiği iş yerlerinde huzur ve refahın sağlandığını ve işletmelerde verimlilik artışının yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim, İçişleri, Adalet bakanlıklarından tüm yargı kurumlarına kadar birçok kamu iş yerinde örgütlü Koop-İş Sendikasını 'yasa dışı oluşum' olarak niteleyenler bunun bedelini yargı önünde ödeyecektir. Sendikamız, Türk Ceza Kanunu'nun 90. Maddesi gereğince sendikal örgütlenmeyi kötü niyetle engelleyen işverenden davacı olacaktır. Herkes bilmeli ki Anayasamız, yasalar ve ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal hak ve özgürlükleri engelleyen işverenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."