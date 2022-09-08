Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku Ahmet Davutoğlu yaşayacak

Area Araştırma'nın 24-30 Ağustos tarihleri arasında yaptığı araştırmada AK Parti yüzde 30.6'lık kesimin desteğini alırken, CHP yüzde 28.2'de kaldı. Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi'nin yüzde 3.5 olarak belirlendiği ankette genel başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'ni tercih edenlerin oranı ise yüzde 0.7 oldu.

2023 seçimleri için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya ediyor. Son olarak Area Araştırma, 24-30 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişiye "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Çalışmanın sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30.6'lık bir kesimin desteğini alarak birinci parti oldu. İkinci sırada ise yüzde 28.2 ile Cumhuriyet Halk Partisi yer aldı. CHP'yi yüzde 14.6 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti takip etti.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNE YÜZDE 0.7 OY

Anketin sıralaması yüzde 10.6 ile HDP, yüzde 7.5 ile MHP ve yüzde 3.5 ile DEVA Partisi olarak devam ediyor. Sonuçların en dikkat çeken kısmı ise Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nin oy oranı oldu. Davutoğlu'nun büyük umutlarla kurduğu parti, listenin 10. sırasında yüzde 0.7 ile kendine yer bulabildi.

İşte araştırmadan çıkan sonuç: