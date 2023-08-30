Şemdinli'de Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona erdi. Programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir ve kurum amirleri katıldı.