Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Milli Parklar Kanunu ve araç muayene istasyonlarındaki rekabetsizliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, yeni kanun teklifinin Anayasa Mahkemesi tarafından bozulacağını savundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu kanunu geçirtmemeye çalışacağız ama geçecek çünkü çoğunluk onlarda. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi bu kanunu bozacak, biliyoruz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, araç muayene istasyonlarında rekabet olmadığını söyledi.

Bu alanda alternatif olmadığını anlatan Özdağ, "Fiyat üzerinde pazarlık yok. Peki denetim mekanizması ne kadar şeffaf? Sözleşme şartları kamuoyuna ne kadar açık? Gelir paylaşım oranları ne kadar? Devletin kasasına giren payla işletmenin elde ettiği gelir arasında oran nedir? Bu sözleşme süresi boyunca toplam tahmini ciro ne kadardır? Bunlar hala net şekilde kamuoyuna açıklanmış değil." ifadelerini kullandı.

Araç muayenelerine yönelik yeni ihaleyle bu işin 20 yıllığına verildiğini ifade eden Özdağ, Türkiye'deki araç muayene ücretlerinin Avrupa'dakilerin iki katı tutarında olduğunu belirtti.

Özdağ, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bugün Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bulunduğunu aktararak, "Bütün milli parkların gelirlerini tamamen bir genel müdürlüğe devrederek ve Sayıştay denetiminden kaçırarak Türkiye'de yine aynı şekilde bazı ihalelerle yine birilerinin cebine para vermeye çalışacaklar. Bu kanunu geçirtmemeye çalışacağız ama geçecek çünkü çoğunluk onlarda. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Anayasa Mahkemesi bu kanunu bozacak, biliyoruz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
