Selçuk Bayraktar'dan 'Politikaya girecek misiniz?' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir röportajda siyasete gireceği yönündeki sorulara yanıt verdi. Bayraktar, "Politikaya girecek misiniz?" sorusunu, "Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz" diyerek yanıtladı.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir internet sitesine verdiği röportajda, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki" yanıtını verdi.

"POLİTİKAYA GİRECEK MİSİNİZ?"

Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuşma yapan ve vatandaşlarla buluşan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Patronlar Dünyası'na verdiği röportajda "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

"KORKUP DA GERİ DÖNECEK DEĞİLİZ"

"Milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne gerekiyorsa, mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diyen Bayraktar, "Politikaya girecek misiniz?" sorusuna "Benim böyle bir hayalim yok ama mücadele politikaya girmeyi gerektiriyorsa korkup da geri dönecek değiliz." yanıtını verdi.