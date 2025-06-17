Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı
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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı ve PKK'nın fesih kararıyla birlikte silahsızlanma sürecinin herhangi bir tıkanmaya ya da provokasyona yer vermeden, olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması için tüm tarafların en yüksek düzeyde çaba, cesaret ve feraset gösterebilmesi gerekir" diyerek 4 maddelik çağrı yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla İran-İsrail arasındaki çatışmalar çerçevesinde bölgesel gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hamaset Değil Cesaret Zamanıdır" başlığıyla açıklama yayımlayan Demirtaş, "İran rejimi uzun yıllardır demokrasi ve insan haklarına tümden kapalı kalmakla, öncelikle kendi yurttaşlarına büyük haksızlık yapıyor. Ancak hiçbir gerekçe, emperyal müdahaleye haklılık kazandırmaz. İran'a yönelik askeri operasyonun durmasını ve müzakere masasına dönülmesini esas almamız gerekir. Fakat görünen o ki, Orta Doğu'ya emperyal müdahaleler, kendilerince sonuç alıncaya kadar durmayacak. Bizim, bölgesel barışı ilkesel olarak savunma ve bunun için yoğun çaba harcamanın yanı sıra, içeride de birliği ve barışı sağlamakta daha hızlı ve cesur hareket etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMU DIŞLAYACAK TUTUMLARDA ISRAR EDİLMEMELİ"

Yapılması gerekenleri 4 başlıkta sıralayan Demirtaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

" Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı ve PKK'nin fesih kararıyla birlikte silahsızlanma sürecinin herhangi bir tıkanmaya ya da provokasyona yer vermeden, olabilecek en hızlı şekilde tamamlanması için tüm tarafların en yüksek düzeyde çaba, cesaret ve feraset gösterebilmesi gerekir. İç cepheyi güçlendirme amacına da adalet duygusunun gelişmesine de hizmet etmediği açık olan siyası görünümlü yargı tacizlerine kesinlikle son verilmelidir. Ortada bir suç isnadı varsa bunun, tarafsızlığı ve bağımsızlığı sorgulanmayacak başsavcılar, savcılar ve yargıçlar eliyle yürütülmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Seçilmiş belediye başkanları ve bürokratların tutuksuz yargılanmaları iç hukukumuzun da gereğidir ve bu konuda artık somut mesafe kat edilmeli, tahliyeler sağlanmalı, adil bir yargı süreciyle de davalar en hızlı şekilde sonuçlandırılmalıdır. Orta Doğu'daki ateş devasa bir yangına dönüşürken toplumu dışlayacak böylesi tutumlarda ısrar edilmemelidir."

"KENDİ SORUNLARIMIZI KARDEŞLİK RUHU İLE ÇÖZECEĞİZ"

"Böyle bir dönemde hiç kimse küçük hesaplar yaparak maceracı, riskli ve sonu felaketle sonuçlanacak hamleleri aklından bile geçirmemelidir. Unutulmamalıdır ki, emperyalizm bin kazanmadan kimseye bir vermez. Bizler Türkiye toplumu olarak bu dönemde bir ve beraber olacağız; olası risklere, saldırılara, provokasyonlara karşı gerektiğinde Edirne'den Hakkari'ye kadar 86 milyonluk bir halk ordusuna dönüşeceğiz; ortak vatanımızı canımız pahasına savunacağız. Kendi iç sorunlarımızı da kendi aramızda, karşılıklı güven çerçevesinde ve 'kardeşlik ruhuyla' çözeceğiz. Bunun dışındaki her arayış sadece felaket getirir. Bu konuda ezberci, öfkeli, intikamcı ve kindar hiçbir yaklaşıma prim vermeyecek, cesur ve samimi olacağız."

"HERKESİ SOYADIMIZ ETRAFINDA BİRLEŞMEYE DAVET EDİYORUM"

"Orta Doğu yangınının kısa sürede sönmeyeceğini öngörerek kısa, orta ve uzun vadeli bir iç ve dış ortak politika hattının belirlenmesi ve her siyasi grubun bu hattı gönül rahatlığıyla savunabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın davetiyle, TBMM'de tüm siyasi parti genel başkanlarıyla bir çalışma toplantısının en kısa zamanda yapılması yararlı olacaktır. Belirttiğim noktaların hiçbiri iç politikada nezakete dayalı demokratik muhalefetin ve iktidarın denetlenmesinin, eleştirilmesinin önünde engel değildir. Birlik ve beraberlik iktidar partisinin değil, Türkiye'nin etrafında olacaktır. Madem soyadımız Türkiye'dir, o halde herkesi soyadımız etrafında birleşmeye ve bunun için sorumluluk almaya davet ediyorum. Bu kasırga bir gün elbet dinecek ve bizler bu toprakların kadim hakları olarak burada, bir arada, eşitçe ve özgürce yaşayacağız."

Selahattin Demirtaş'tan sürpriz çağrı! 4 madde sıraladı

Kaynak: ANKA / Abdullah Karlıdağ - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Sen dışarı çıkmadıkça hiçbir anlamı yok sürecin tıro vıro işler olarak kalır

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Haber YorumlarıJon snow:

İnş sevgili başkan .en yakın zamanda zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle

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