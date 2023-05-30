Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması hakkında açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber 'idam' diye bağırıyor. 'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama buna bile değmezsiniz" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında orada bulunan kalabalık tarafından "idam" sloganları atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber 'idam' diye bağırıyor. Olay, bir zamanların Fransa'sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE, HEPİNİZE ADİL DAVRANACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim: Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum."