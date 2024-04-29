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Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar

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HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Demirtaş paylaşımına "Bizi burada ağlattınız be zalımlar. Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun" notunu düştü.

Amedspor, dün akşam Somaspor ile oynadığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Bu gelişmeye kayıtsız kalamayan HDP'nin Edirne Cezaevi'nde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da gelen şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"BİZİ BURADA AĞLATTINIZ ZALIMLAR"

Yaklaşık 1 yıl sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, eşi ve kendisinin Amedspor formalı fotoğrafına "Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun. Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min (Yolun açık olsun, aşkımın kenti)" notunu düştü.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı;

Selahattin Demirtaş'tan 1 Yıl Sonra İlk Paylaşım: 'Bizi Burada Ağlattınız Be Zalımlar'

Kaynak: Haberler.com / Politika

Selahattin Demirtaş Amedspor Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Nurullah Aydın:

nediyon katil

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akrep kral:

öyle demeyeydin iyiydi

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Nurullah Aydın:

az bile dedim

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Vatan:

aferin yazabiliyorsun yazdığına yorumda yapabiliyorsun basarili bir hareket brawo:))

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AYHAN BAYRAK:

Bu katil nasıl Paylaşım yapıyor

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Mehmet oduncu:

Camda kendimi görüyorsun

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Yurdum İnsanı:

Nasılda sempatik görünmeye çalışıyor. Ağlamış mış, keşke her konuda sonuna kadar samimi olsanız da doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilseniz..

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Serkan Taşdemir:

Çürüycen orda başkan

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Mehmet oduncu:

Çıkar insalah

yanıt56
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VATANSEVER:

TEBRİKLER

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Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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