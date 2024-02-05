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Eşinin aday olması gündemde! Cezaevindeki Demirtaş'tan tek cümlelik mesaj var

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçimlerle ilgili konuştu. Eşi Başak Demirtaş, İBB Başkanlığı adaylık başvurusunun nasıl sonuçlanacağı merak edilirken Demirtaş'tan "DEM Parti kimsenin payandası değil." çıkışı geldi. Demirtaş'la cezaevinde görüşen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise İstanbul'u işaret ederek "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil." dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul'da aday göstermesi kesinleşen Dem Parti'nin yürüteceği stratejiyle ilgili tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan "Dem Parti kimsenin payandası değil" açıklaması geldi.

"DEM PARTİ KİMSENİN PAYANDASI DEĞİL"

Eşi Başak Demirtaş'ın Dem Parti'den İBB Başkanlığı için aday başvurusu yaptığı Selahattin Demirtaş, partinin yerel seçimde izlemesi gereken politikayla ilgili konuştu. Demirtaş, 31 Mart'la ilgili genel seçim hatırlatmasında da bulundu.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek yerel seçimlerle ilgili konuştu. Demirtaş, DEM Parti'nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek son genel seçimdeki kayıpların telafi edilmesini işaret etti.

"TABANIMIZ TEPKİLİ"

Sırrı Sakık, "Kişisel görüşüm, 2 seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik." dedi. Sakık, açıklamasında tabanın ciddi tepkisinin olduğunu belirterek "Biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde olmadık sadece demokrasi talebimiz oldu." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KAYBETMESİ BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerin bu karara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar 'İmamoğlu kaybeder' diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan 3. yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir."

"CHP BELEDİYELERDE KÜRTLERE HAK TANIMADI"

Geçmişte CHP'ye verdikleri destekle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Sakık, İstanbul ve Ankara'da "CHP'nin milliyetçi ve Kürt düşmanı kesimleri belediyeler çevresine topladığını gördüklerini" ve Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını, belediyelerin İYİ Parti ve MHP'nin "arka bahçesi haline geldiğini" söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoğlu Sırrı Sakık DEM Parti 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (10)

Yooo:

Allah seni tez zamanda babana kavustursun amin..!

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Mustafa Usta:

Inşaallah...

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yanıt3
Osman Tokgonul:

Bazıları kınalarını hazırlamaya başlamıştır ! Şu anda da ellerini ovuşturuyorlardır .

21
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Doğuş:

diyelimki dem parti kazandı. Ertesi gün kayyum atanır.

22
19
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Mustafa Usta:

Bence de kesin...

yanıt4
yanıt3
Onur Yener:

Bunların pazarlığı başından beri CHP ile idi, şimdi bu durum kime yarar kime yaramaz onu bilemem ama Ak parti ve Erdoğan'ı bu kirli işinize karıştırmayın...

22
15
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milliyetci:

meeee meee mee me ?

yanıt3
yanıt2
Sezgin Sezgin:

Sırrı Sakık ne diyor CHP Kürtlere belediyelerde hak tanımadı diyor..Hani chphdp idi hani CHP demleniyordu...Hepsinin akp yandaşlarının algı operasyonları olduğunun itirafıdır bu söz

10
13
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Recep Dilek:

Yooo vatandaş Allah senide dedene tez zamanda kavuştursun belki babanda ordadir.

11
3
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TT:

CHP Genel seçimlerde yaptığı hatayı hala ödüyor...Az oy oranına çok hak verdiler...Artık CHP ye yanaşan herkes pastadaki payının arttırılmasını istiyor... Bu aç gözlü istekler yine Ak partiye yarayacak gibi görünüyor...

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