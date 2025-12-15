Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay Manisa'da toprağa verildi

Güncelleme:
Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Manisa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi Manisa'da toprağa verildi.

Durbay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camisi'ne götürüldü, camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cenaze öğle vakti Cumhuriyet Meydanı'na taşınarak burada Durbay için cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Durbay'ın yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP'nin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Durbay'ın cenazesi, namazın ardından ailesinin yaşadığı Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
