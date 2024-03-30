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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki: 'Zibidi' demenin hesabını sorarız

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15 Temmuz gecesinde alanlara akın eden vatandaşlara yönelik 'zibidi' sözleri ile gündeme gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir tepki de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneğinden geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz darbe girişiminde alanlara akın eden vatandaşlara 'zibidi' demesiyle tepkiler çık gibi büyüyor. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Zibidi demenin hesabını sorarız" diyerek Özel'e tepki gösterdi. Gündüz, "Vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz hain darbe gecesini planladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi çağrısıyla tüm Türk milleti teyakkuza geçti. Bu uğurda nice canlarımızı yitirdik. Evet Özgür efendi, süs havuzundan abdest alıp haine geçit vermeyen vatan evlatları da vardı, tankların arkasından sıyrılıp gidenler de vardı. Şimdi hangisi daha şerefli bir hareket diye sormayacağız ama o gece sokağa çıkıp seçilmişe sahip çıkanlara 'zibidi' demenin hesabını sorarız" dedi.

Suç duyurusunda bulunarak konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Gündüz, "Sen en iyi bildiğin işi yapmaya, teröristlere selam göndermeye, şehit cenazelerinde kahkaha atmaya devam et. Vatan müdafaası, vatanını sevene yük değildir. Bu zibidilik değil, şereftir. Özgür efendi yüce Türk yargısının önünde hesap vereceksin. Biz şehit ve gazi aileleri de suç duyurusunda bulunarak konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Demokrasi 15 Temmuz Politika Haberler

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