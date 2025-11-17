Haberler

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Güncelleme:
Muğla'daki şehit cenazesinde gülüşme görüntülerinin ardından özür dileyen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un oğlu Berkay Topuz'un paylaştığı "Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım" mesajı büyük tepki çekti. Paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken eleştiriler arttı.

  • Fevzi Topuz'un oğlu Berkay Topuz, babasıyla birlikte güldükleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
  • Berkay Topuz, paylaşımında 'Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım' mesajını yazdı.
  • Paylaşım sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu ve saygısızlık olarak nitelendirildi.

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Muğla'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan gülüşme görüntüleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Milas Ekinanbarı Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazı sırasında, bir dönem AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yanındaki kişilerle birlikte gülmesi kameralara yansımıştı.

TEPKİLER SONRASI PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından iki isim de özür dileyen açıklamalar yaptı. Aydın Ayaydın, "Beş saat süren manevi sürecin yalnızca beş saniyelik bir anının cımbızlanarak sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi gösterilmesini vicdana bırakıyorum" dedi.

Fevzi Topuz ise "Esprili bir yanıt verdim, kısa bir gülüşme oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

OĞLU BERKAY TOPUZ'UN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Tartışmalar devam ederken bu kez de Fevzi Topuz'un oğlu Berkay Topuz'un sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Babasıyla yan yana güldükleri bir fotoğrafı paylaşan Topuz, eleştirilere göndermede bulunarak, "Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım" mesajını yazdı.

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Berkay Topuz'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, şehit cenazesi gibi hassas bir süreçte yapılan bu paylaşımın "saygısızlık" niteliğinde olduğunu savunarak eleştirilerini dile getirdi. Tartışmalar sürerken olayla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

