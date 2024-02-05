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CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, şehit cenazesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Osmaniye'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) toprağa verildi.

Osmaniye'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) toprağa verildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Osmaniye'de şehit cenazesinde kalp krizi geçirip, hayatını kaybeden CHP İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü (51) toprağa verildi. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Döğüşçü, cenazede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve kalp krizi geçirdiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Döğüşcü'nün cenazesi, Kadirli ilçesi Cığcık köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, Döğüşcü'nün ailesi, yakınları ile CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Döğüşcü'nün naaşı, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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