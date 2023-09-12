Şehiriçi Karayolu Kooperatifi Başkanı ve İkinci Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

S.S. 65 No'lu Şehiriçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Süleyman Demirtaş ve kooperatifin ikinci başkanı Turhan Yaylalı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Demirtaş ve Yaylalı, Çerçioğlu'na şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın'da her esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade edip başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.