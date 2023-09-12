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Şehiriçi Karayolu Kooperatifi Başkanı ve İkinci Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

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S.S. 65 No'lu Şehiriçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Süleyman Demirtaş ve kooperatifin ikinci başkanı Turhan Yaylalı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Demirtaş ve Yaylalı, Çerçioğlu'na şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın'da her esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade edip başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

S.S. 65 No'lu Şehiriçi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Süleyman Demirtaş ve kooperatifin ikinci başkanı Turhan Yaylalı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Demirtaş ve Yaylalı, Çerçioğlu'na şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çerçioğlu ise Aydın'da her esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade edip başkanlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirtaş Özlem Çerçioğlu Aydın Politika Haberler

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