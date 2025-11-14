Haberler

Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Görüşme sırasında Baba Altıok'un, "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı" sözleri yürekleri dağladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Altıok'un babası İsa Altıok'a telefonla başsağlığı diledi.
  • Baba İsa Altıok, oğlunu vatanına hizmet etmek üzere verdiğini ve görevini tamamladığını belirtti.
  • Baba İsa Altıok, şehit oğlundan kalan iki evlata sahip çıkacağını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, şehit Altıok'un Samsun'daki ailesini ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "İsa Bey, Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Baba Altıok da "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı. Bize iki evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım, başka bir şeyim yok. Sağ olun Cumhurbaşkanım, taş değmesin ayaklarınıza." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
