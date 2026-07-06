Haberler

Seferihisar Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Fuat Gümüş seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seferihisar Belediye Meclisi, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Başkan İsmail Yetişkin'in yerine yapılan seçimde, CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş'ü 17 oyla belediye başkan vekili olarak seçti.

Seferihisar Belediyesi Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Fuat Gümüş seçildi.

Belediye Meclisi, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda belediye başkan vekilini belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplam 23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak belediye başkan vekili seçildi.

Oylamada diğer adaylar Ümit Cingöz ve Çağatay Rasim Çağır birer oy aldı, 4 oy boş çıktı.

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmış, Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, İçişleri Bakanlığı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bungalov tesisinde havuza düşen Elva boğuldu

Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva boğuldu

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Batman polisi, Hasankeyf'in tarihi dokusu ile müziği buluşturdu

Batman polisinden Hasankeyf'te tüyleri diken diken eden performans
Rusya yine vurdu! Zelenskiy NATO Zirvesi öncesi harekete geçti

Başkent yangın yerine döndü! NATO Zirvesi öncesi kritik çağrı geldi