Seferihisar Belediye Başkan Vekili, Fuat Gümüş oldu

İZMİR'de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Seferihisar Belediye Başkan Vekili, CHP'nin adayı Fuat Gümüş oldu.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında; aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran'da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile 25 şüpheli, gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Yetişkin, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak belediye başkan vekili seçti. Seçimde CHP'nin adayı Fuat Gümüş, Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır oldu. Oylamada CHP'nin adayı Fuat Gümüş, kullanılan 23 oyun 17'sini alarak ilk turda Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Çağır'ın 1 oy aldığı seçimde 4 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Seçimin ardından açıklama yapan Seferihisar Belediyesi Başkanvekili Gümüş, "Bundan sonraki süreçte, görevde olduğum sürece ortak akılla, iş birliğiyle ve şeffaf yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı