Haberler

Seferihisar Belediye Başkan Vekili, Fuat Gümüş oldu

Seferihisar Belediye Başkan Vekili, Fuat Gümüş oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in rüşvet soruşturmasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı. Yapılan seçimde CHP'li Fuat Gümüş, 23 oyun 17'sini alarak başkan vekili oldu.

İZMİR'de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Seferihisar Belediye Başkan Vekili, CHP'nin adayı Fuat Gümüş oldu.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında; aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 25 Haziran'da düzenlenen üçüncü dalga operasyonda belediye başkanları ile 25 şüpheli, gözaltına alındı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Yetişkin, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, olağanüstü toplanarak belediye başkan vekili seçti. Seçimde CHP'nin adayı Fuat Gümüş, Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır oldu. Oylamada CHP'nin adayı Fuat Gümüş, kullanılan 23 oyun 17'sini alarak ilk turda Seferihisar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Çağır'ın 1 oy aldığı seçimde 4 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Seçimin ardından açıklama yapan Seferihisar Belediyesi Başkanvekili Gümüş, "Bundan sonraki süreçte, görevde olduğum sürece ortak akılla, iş birliğiyle ve şeffaf yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı Kiev'e füze yağdı! 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Gece yarısı başkente füze yağmuru
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Prenses'ten Brezilya'yı yıkan Haaland'a özel teşekkür! Görüntü gündem oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Prenses soyunma odasına indi
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım