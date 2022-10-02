Seçimlere aylar kala son anket! Sonuçlara İYİ Parti ve HDP'nin oy oranı damga vurdu
Politika Haberleri
MetroPOLL Araştırma tarafından, Türkiye'nin Nabzı Eylül 2022 anketinin sonuçları yayınladı. Anket sonuçlarına HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş damga vurdu. HDP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 13.9 olurken, İYİ Parti ise yüzde 12.2'de kaldı.
2023 seçimlerine aylar kala anket şirketlerinin merkezleri de hummalı bir çalışmaya girdi. Anket şirketleri tarafından siyasi partilerin oy oranlarına yönelik araştırmalar art arda gerçekleştiriliyor.
Seçimlere ilişkin son anketi MetroPOLL Araştırma Şirketi yaptı. Şirketin kurucusu Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Eylül 2022 anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan anket 17-20 Eylül'de, 28 ilde yapıldı. 2 bin 119 kişi ile yapılan anketin hata payı +/-2,09 olarak açıklandı.
Ankette en dikkat çeken detay HDP ve İyi Parti'nin oy oranlarıyla ilgili oldu. Yükseliş gösteren HDP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İyi Parti'yi geride bırakarak yüzde 13.9 alırken, İYİ Parti ise yüzde 12.2'de kaldı.
MetroPOLL araştırmanın anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33.6 alan AK Parti birinci sıraya oturdu. AK Parti'yi yüzde 24.8 ile ana muhalefet partisi CHP takip ederken, HDP bu iki partinin arkasından üçüncü sıraya oturmayı başardı.
28 ilde yapılan ankete göre oy oranları şöyle:
- AK Parti: Yüzde 29
- CHP: Yüzde 21.4
- HDP: Yüzde 12
- İYİ Parti: Yüzde 10.5
- MHP: Yüzde 7.9
- DEVA Partisi: Yüzde 1.2
- Kararsızlar: Yüzde 13.8
Kararsızlar dağıldıktan sonra ise ortaya çıkan tablo şu şekilde oluyor:
- AK Parti: Yüzde 33.6
- CHP: Yüzde 24.8
- HDP: Yüzde 13.9
- İYİ Parti : Yüzde 12.2
- MHP: Yüzde 9.1
- DEVA Parti: Yüzde 1.4