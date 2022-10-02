Seçimlere aylar kala son anket! Sonuçlara İYİ Parti ve HDP'nin oy oranı damga vurdu

MetroPOLL Araştırma tarafından, Türkiye'nin Nabzı Eylül 2022 anketinin sonuçları yayınladı. Anket sonuçlarına HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş damga vurdu. HDP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 13.9 olurken, İYİ Parti ise yüzde 12.2'de kaldı.

2023 seçimlerine aylar kala anket şirketlerinin merkezleri de hummalı bir çalışmaya girdi. Anket şirketleri tarafından siyasi partilerin oy oranlarına yönelik araştırmalar art arda gerçekleştiriliyor.

SON ANKET METROPOLL'DEN

Seçimlere ilişkin son anketi MetroPOLL Araştırma Şirketi yaptı. Şirketin kurucusu Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Eylül 2022 anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

28 İLDE "KİME OY VERİRSİNİZ?" DİYE SORULDU

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sorulan anket 17-20 Eylül'de, 28 ilde yapıldı. 2 bin 119 kişi ile yapılan anketin hata payı +/-2,09 olarak açıklandı.

HDP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DAMGA VURDU

Ankette en dikkat çeken detay HDP ve İyi Parti'nin oy oranlarıyla ilgili oldu. Yükseliş gösteren HDP, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İyi Parti'yi geride bırakarak yüzde 13.9 alırken, İYİ Parti ise yüzde 12.2'de kaldı.

AK PARTİ YÜZDE 33.6 İLE BİRİNCİ PARTİ

MetroPOLL araştırmanın anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33.6 alan AK Parti birinci sıraya oturdu. AK Parti'yi yüzde 24.8 ile ana muhalefet partisi CHP takip ederken, HDP bu iki partinin arkasından üçüncü sıraya oturmayı başardı.

28 ilde yapılan ankete göre oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 29

CHP: Yüzde 21.4

HDP: Yüzde 12

İYİ Parti: Yüzde 10.5

MHP: Yüzde 7.9

DEVA Partisi: Yüzde 1.2

Kararsızlar: Yüzde 13.8

Kararsızlar dağıldıktan sonra ise ortaya çıkan tablo şu şekilde oluyor: