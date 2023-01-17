Türkiye seçime gidiyor! Bahçeli "Mayısta bu işi bitirelim" dedi, AK Parti'den ilk yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim tarihiyle ilgili "Mayıs ayında bu işi bitirelim" çıkışı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında "Meclis'te çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla da böyle bir seçim tarihi kararı alınabilir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuştu.

"MAYISTA BU İŞİ BİTİRELİM"

Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.'' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK YANIT

MHP liderinin açıklamalarının ardından NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dağ, "Meclis'te çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla da böyle bir seçim tarihi kararı alınabilir" dedi.

"BİZ DE MÜZAKERE EDİYORUZ"

Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi nedenlerle haziran ayının seçimler için uygun olmadığını söyleyen Dağ, "Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz. 2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir" şeklinde konuştu.

BABACAN'A BAYKAR TEPKİSİ

DEVA lideri Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine de tepki gösteren Dağ, "Yapmış olduğunuz bu açıklamanın toplumsal karşılığı nedir? Burada bir siyasi duruş söz konusu değil. Siyasi duruş sorunu var zaten. Akışkan bir siyaset tarzı var." ifadelerini kullandı.