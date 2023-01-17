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Türkiye seçime gidiyor! Bahçeli "Mayısta bu işi bitirelim" dedi, AK Parti'den ilk yanıt geldi

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim tarihiyle ilgili "Mayıs ayında bu işi bitirelim" çıkışı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında "Meclis'te çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla da böyle bir seçim tarihi kararı alınabilir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin konuştu.

Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.'' ifadelerini kullandı.

MHP liderinin açıklamalarının ardından NTV canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dağ, "Meclis'te çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla da böyle bir seçim tarihi kararı alınabilir" dedi.

Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi nedenlerle haziran ayının seçimler için uygun olmadığını söyleyen Dağ, "Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz. 2023 yılında yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir" şeklinde konuştu.

DEVA lideri Ali Babacan'ın Baykar'ı hedef alan sözlerine de tepki gösteren Dağ, "Yapmış olduğunuz bu açıklamanın toplumsal karşılığı nedir? Burada bir siyasi duruş söz konusu değil. Siyasi duruş sorunu var zaten. Akışkan bir siyaset tarzı var." ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Haydar:

İnsanlar gelecekten umutsuz geçim sıkıntısı emeklinin sabit gelirlinin belini bükmüş gençler çıkış yolu bulamıyor. evlenmek yuva kurmak hayal olmuş ama bahçeli için bunlar sıkıntı değil onun tek gayesi Akp iktidarı devam etsin gelecek nesiller tarafından nasıl anılacaksın acaba

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quantum :

Muhalefete sürekli hakaret et, önergelerini reddet, türlü bahanelerle belediye başkanlarını görevden almaya çalış sonrada destek bekle. Bu ne yaman çelişki böyle

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Kabilenin Reisi:

Seçim, 2023 Haziran'da olacak. Dedik mi, dedik. Ama yine yalan söyledik. iyi ki yalan var.

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