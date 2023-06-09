Seçim gecesi neden istifa etmedi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

Seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Seçim gecesi neden istifa etmediniz" sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "O akşam oturup konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye? Oturduk şu karara vardık: Toplumda bir talep var, hukuk kuralları içinde kurultayımızı toplayacağız. Yetkiyi tümüyle partililerimize bıraktık. Genel başkanın seçildiği kurultay yerel seçimlerden önce düzenlenecek." dedi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim gecesi birçok isim istifa çağrısı yapmıştı. Çağrılara kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, seçimlerden 12 gün sonra sessizliğini bozdu.

"NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ?"

Sözcü TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi istifa ediyorum diyebilirdiniz, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"6 lider ve 2 belediye başkanı arkadaşlarımızla alanlara çıktık mitinglerimizi yaptık. Beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasını bizim üzerimizde üzüntüye yol açtığını kabul edersiniz, biz de insanız. Üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum. 6 lider bir araya geldik, toplantı yaptık. Oturduk konuştuk nasıl bir yöntem izleyelim diye.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİ TOPLADIK TÜM AYRINTILARI ÇALIŞTIK"

MYK'yı, milletvekillerimizi topladık tüm ayrıntılarıyla çalıştık. Durumu değerlendirdik. Kimsenin hakkını yemek istemem, listelerde yer almayanlar da dahil çaba harcadı. Nerede bir boşluk varsa bir şekilde gidildi.

"KURULTAYI TOPLAMA KARARI ALDIK"

Sonra şu karara vardık. Talep var, ne yapmamız gerekiyor, kurultayımızı toplayacağız. Eleştirileri aldık, kurultay kararı aldık. Yetkiyi yine partililerimize bıraktık. Kurultay yerel seçimlerden önce. Benim düşüncem yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması."