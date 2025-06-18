Savunma Sanayiinde Yeni Dönem: Radarları Kör Ediyoruz

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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri aktararak, düşmanı etkisiz hale getirmek için artık sadece füze kullanmadıklarını ifade etti. Baykan, Orta Doğu'daki olaylara da değinerek, Türk milletinin iradesini korumanın önemine vurgu yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya ilişkin, "Biz, artık sadece füze atarak değil düşmanın radarını kör ederek, haberleşmesini keserek, gökyüzünü onlar için karanlığa çevirerek savunma yapıyoruz." dedi.

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 75 yıl önce Türkçe ezan düzenlemesinin kaldırıldığını söyledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'i ve karara imza atan milletvekillerini rahmet ve minnetle anan Baykan, "Onlar bu milletin ezanını susturmaya çalışanlara karşı çıktılar. Onlar, milletin iradesini vesayetin karşısında dimdik savundular." diye konuştu.

Dünyanın gözünün kulağının bugünlerde Orta Doğu'da olduğunu anımsatan Baykan, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Hava savunma sistemi olmayan bir ülkenin ne kadar büyük olursa olsun egemenliğini ve hakkını koruyamayacağına işaret eden Baykan, Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleleri ve ürünleri anlattı.

Çelik Kubbe'yi anımsatan Baykan, "Biz, artık sadece füze atarak değil düşmanın radarını kör ederek, haberleşmesini keserek, gökyüzünü onlar için karanlığa çevirerek savunma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrailli eski futbolcu Eyal Berkovic'in Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösteren Baykan, "Türkler otobüse binmeden maç kazanılmış sayılmaz, biz 'bitti' demeden bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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