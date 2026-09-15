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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Sanayi Angajman Grubu toplantısına katıldı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Sanayi Angajman Grubu toplantısına katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Sanayi Angajman Grubu’nun ilk toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Sanayi Angajman Grubu'nun ilk toplantısına katıldı.

NATO Sanayi Angajman Grubu'nun ilk toplantısı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Sanayi İşbirliği Stratejisi (SYNC) doğrultusunda oluşturulan Grup, firmalarımızın NATO ile doğrudan temas kurmasını ve projelere hazırlık aşamasından itibaren dahil olmasını sağlayacak. Bu adımla Türk savunma sanayii, NATO'nun gelecekteki projelerinde daha erken, daha hazırlıklı ve daha güçlü biçimde yer alacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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