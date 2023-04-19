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Sason'da bin kişi iftarda bir araya geldi

Sason'da bin kişi iftarda bir araya geldi

Politika Haberleri

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı tarafından bin kişiye iftar yemeği verildi.

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı tarafından bin kişiye iftar yemeği verildi.

Sason Çay kenarında bulunan bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Yemekten önce iftara katılan vatandaşları masalarında ziyaret eden Vali Ekrem Canalp ve Kaymakam Murat Mete, vatandaşlara yakın ilgi göstererek kısa sohbetlerde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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