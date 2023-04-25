Sarıcaoğlu: 'Milletimiz kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecek'

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Milletimiz, ülkemizin elde ettiği kazanımların heba edilmesine asla müsaade etmeyecektir" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın büyük bir fark ile yine seçimin galibi olacağını iddia eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu yoldan dönüş, davadan kopuş asla olmayacak" diye konuştu.

Milletin liderine, liderin de millete güveninin AK Parti'yi 20 yıldır iktidarda tuttuğunu belirten Sarıcaoğlu, "Bundan sonraki süreçte de ülkemiz güven ve istikrar içinde gelişmesini sürdürecek. Biz buna inanıyoruz. 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, oyunu ve tercihini istikrar üreten bu sistemin devam etmesi yönünde kullanacaktır" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin ülkeye kazanımlarının saymakla bitmeyeceğini ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "AK Parti, 20 yılda ülkemize her alanda büyük değişim, kazanım sağladı. Bu kazanımların heba edilmemesi noktasında da elbette milletimizin kararlı olduğunu tüm seçimlerde gördük, dolayısıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu böyle olacaktır. Milletimiz bu kazanımlardan vazgeçmeyecektir, ülkemizin gelişmesi yönünde oy kullanacaktır. Ülkemizin demokrasi çıtasının daha da yükselmesi, dış politikada daha da güçlü olması, istikrar ve güven ortamı içinde güçlü Türkiye'nin inşası noktasında kararlılığını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin sürekli karalama ve hatta hakarete varan bir siyaset yürüttüğünü kaydeden Sarıcaoğlu, milletin istikrardan, güvenden, icraattan, eser siyasetinden yana olduğunu; bir masa etrafında toplanıp eski sisteme geri dönüş vaadine itibar etmeyeceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN