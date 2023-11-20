Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'ı ziyaret etti

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, Adana'nın tüm dinamikleriyle birlikte çalışma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Başkan Yardımcıları Abdulvahap Bilge, Bekir Aydemir, İsa Topal ve Sedat Aydın ile birlikte Sarıçam Kaymakamı olarak atanan Murtaza Dayanç'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

ASKON Başkanı Recep Çalışkan, önemli ve başarılı görevlerde bulunan Kaymakam Murtaza Dayanç'ın Sarıçam ilçesinde başarılı çalışmalar yapacağına inançlarının tam olduklarını belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli iş birliği içerisindeyiz. Kaymakamımıza Adana Şubesi faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Şehrimiz hakkında istişareler yaparak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. ASKON olarak Yönetim Kurulumuz ve Üyelerimiz ile üzerimize düşen görevleri yapmaya her zaman hazırız" dedi.

Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç da Adana'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Adanalılara hizmet ederken tek amacımız ulaşılabilir olmak. Kurumlararası iş birliği çok önemli. Adana'nın tüm dinamikleriyle birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız. ASKON Başkanı Çalışkan'a ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA