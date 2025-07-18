Şanlıurfa Milletvekili Şenyaşar'dan Uyuşturucuya Karşı Ailetin Uygulaması Çağrısı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfalılardan, uyuşturucuyla mücadele için geliştirilen "Uyuma" mobil uygulaması kullanarak, gerektiği durumlarda ihbarda bulunmalarını istedi.

Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da özellikle genç nüfusun uyuşturucu çetelerinin hedefi haline geldiğini öne sürdü.

Uyuşturucu maddenin, yalnızca kullanan kişiyi değil tüm aileyi perişan ettiğini belirten Şenyaşar, "Kentte son bir yılda yakalanan uyuşturucu miktarında patlama yaşandı. Ele geçirilen bonzai miktarında yüzde 586, uyuşturucu haplarının miktarında ise yüzde 2 bin 455 gibi inanılmaz bir artış yaşanmıştır. Güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor ama uyuşturucunun gençlere ulaşma hızı korkutucu boyutlara ulaşmış durumdadır. Bizim bir gencimizi bile kaybetmeye tahammülümüz yok." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmayacağını savunan Şenyaşar, insanları uyuşturucu kullanımına yönelten sosyal sorunların da incelenmesi gerektiğini savundu.

Şanlıurfalılardan, sokakta görülen uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşlar için geliştirilen "Uyuma" mobil uygulaması kullanarak, gerektiği durumlarda ihbarda bulunmasını isteyen Şenyaşar, "Gelin hep birlikte uyuşturucuya 'hayır' diyelim." ifadesini kullandı.