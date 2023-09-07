Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği bulundu. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler kent merkezinde bir eve düzenlediği operasyonda 17 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika