Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesinde ev ziyaretlerine devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesinde yaşayan vatandaşların evlerine misafir olarak taleplerini dinliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yoğun çalışma programlarının yanı sıra ev ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Beyazgül, son gerçekleştirdiği ziyaretlerde Birecik ilçesinde yaşayan vatandaşların evlerine misafir oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket ederek tüm vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşların dualarında yer alan Başkan Beyazgül girdiği hanelerden tüm ihtiyaçları karşılayarak ayrılıyor.

Göreve geldiği günden bu yana hafta sonu hane ziyaretlerini aksatmayan ve her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa merkezinin yanı sıra ilçelerde de ev ziyaretlerini sürdürerek dezavantajlı ailelerin yüzünü güldürüyor.

Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül, yaşlı ve hasta vatandaşların da tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını alıyor. Genç yaşlı herkesin gönlüne giren ve sevgisini kazanan Başkan Beyazgül girdiği her mahalle ve hanede vatandaşın teveccühü ile karşılanıyor.

Başkan Beyazgül'ün hane ziyaretleri sırasında vatandaşların tüm eksikleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından anında karşılanıyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, battaniye, odun gıda kolisi gibi temel ihtiyaçların yanında ev bakım onarımlarının da yapılması sağlanan vatandaşlar Başkan Beyazgül'e dua ederek başarılarının devamını dilediler. Ziyarette Başkan Beyazgül'e Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun da eşlik etti. - ŞANLIURFA