Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti. Başkan Ekinci, teröristlerle girilen çatışmada yaralanan askerle sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Belediye Başkanı yaralı askeri ziyaret etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Başkan Ekinci, teröristlerle 18 Ekim'de girilen çatışmada yaralan Piyade Sözleşmeli Er İbrahim İl'i Anıt Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

İl'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Ekinci, yaralı askerle bir süre sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyareti dolayısıyla İl, Ekinci'ye teşekkür etti.

Ziyarette Ekinci'ye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin de eşlik etti.