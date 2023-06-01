SANKON, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, SANKON Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve halkın iradesine saygı duyduklarını belirtti. Piyasaların ve iş dünyasının istikrar ortamına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koçak, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, SANKON Yönetim Kurulu adına "28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor, halkın iradesine saygı duyuyoruz. Piyasaların ve iş dünyasının istikrar ortamına ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.

SANKON Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi tıpkı ilk turdaki gibi, tüm ülkede demokrasi şöleniyle gerçekleşmiştir. Tüm ülke genelinde kayda değer herhangi bir eylemin, olayın yaşanmaması Türk demokrasisi adına sevindiricidir. SANKON kuruluşu olarak, 28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor, halkın iradesine saygı duyuyoruz. Piyasaların ve iş dünyasının istikrar ortamına ihtiyacı var. Bu duygu ve düşüncelerle, SANKON Yönetim Kurulu adına, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. SANKON Yönetim Kurulu olarak, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz."