Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Malatya'da İncelemelerde Bulundu

Politika Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Kacır, yeni Kuyumcular Çarşısı'nda incelemelerde bulundu ve esnafla sohbet etti. Ayrıca, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Altay Kışlası yerleşkesindeki çalışmaları inceledi. Bakan Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını belirtti.

ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanlıklarını ziyaret etti. Bakan Kacır, daha sonra yeni Kuyumcular Çarşısı'nda incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti. Bakan ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Altay Kışlası yerleşkesine yapılan yeni sanayi sitesindeki çalışmaları inceledi. Bakan Kacır, depremde hasar alan Malatya ve diğer kentlerin ticaretini ayağa kaldırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Taha AYHAN/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Politika

Mehmet Fatih Kacır AK Parti Malatya Dünya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title