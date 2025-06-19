Sanayi Komisyonu'nda Fenalaşan Vatandaşa Acil Müdahale

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Ankara'da Sanayi Komisyonu'nda görüşmeler sürerken bir vatandaş fenalaştı. Acil sağlık ekibi olay yerine çağrıldı ve hasta TBMM revirine götürüldü.

Sanayi Komisyonu'nda fenalaşan vatandaş Acil Sağlık ekibi müdahale etti

ANKARA - Sanayi Komisyonu'nda fenalaşan vatandaşa acil sağlık ekibi müdahale etti.

Sanayi Komisyonu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelerin devam ettiği sırada bir vatandaş fenalık geçirdi. Bunun üzerine acil sağlık ekibi çağırıldı. Vatandaş, acil sağlık ekibi eşliğinde TBMM revirine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
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