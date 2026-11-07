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SANA, Suriye-Suudi askeri işbirliğinin savunma anlaşmasına dönüşebileceğini yazdı

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SANA'ya göre, Suudi Arabistan ile askeri eğitim ve danışmanlık işbirliği gelecekte karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebilir. Kaynaklar, Suriye'nin Yemen'e asker göndereceği iddialarını asılsız sayarken önceliğin iç güvenlik ve ekonomik toparlanma olduğunu belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriyeli diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, ortak çıkarların gerekli kılması halinde Suudi Arabistan ile işbirliğinin karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebileceği veya Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtildi. Kaynaklar ayrıca, Suriye'nin Yemen'e asker göndereceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ile Suudi Arabistan arasında askeri eğitim ve danışmanlık alanında yapılan anlaşmalara ilişkin bir haber yayımladı. Suriye diplomatik kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile mevcut askeri anlaşmaların her iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde eğitim, deneyim paylaşımı ve askeri danışmanlık kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Askeri kuvvetlerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanan anlaşmalar çerçevesinde Suudi Arabistan'dan Suriye'ye koordinasyon ziyaretlerinin gelecek ay başlayacağı bildirildi. Kaynaklar, ortak çıkarların böyle bir durumu gerekli kılması halinde taraflar arasındaki işbirliğinin gelecekte karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebileceğini veya Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını kapsayacak şekilde genişleyebileceğini açıkladı.

Öte yandan, Suriye askerlerinin Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında süren çatışmaya müdahale kapsamında Yemen'e gönderileceği iddialarının asılsız olduğu kaydedildi. Kaynaklar, ülkenin önceliğinin iç güvenlik, yeniden imar ve ekonomik toparlanma olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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