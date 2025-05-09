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Samsun'a Yeni Adalet ve Eğitim Tesisleri Müjdesi

Samsun'a Yeni Adalet ve Eğitim Tesisleri Müjdesi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da yeni adalet ve eğitim tesislerinin kurulacağını açıkladı. Çarşamba ilçesindeki proje, adalet mensuplarının yanı sıra halka da hizmet verecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun'da yeni adalet ve eğitim tesislerinin müjdesini verdi. Çarşamba ilçesi Costal sahiline yapılacak olan adalet teşkilatı, konaklama ve eğitim tesisinin detaylarını paylaşan Tunç, "Samsun'a yakışacak ve değer katacak önemli bir proje. Projenin uygulama aşaması tamamlandıktan sonra temel atmak için tekrar geleceğiz" dedi.

Bakan Tunç, yapılacak tesisin hem adalet mensuplarına hem de halka açık olacağını belirterek, "Bu tesisten hakimlerimiz, savcılarımız, adalet personelimiz indirimli yararlanacak ama tüm vatandaşlar da faydalanabilecek. Samsun'a gelen herkes burada konaklayabilecek, sahilinden yararlanabilecek" diye konuştu.

Tesisin aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini aktaran Tunç, yargı mensuplarının burada toplantı ve eğitim programlarına katılabileceğini ifade etti.

Mahkemelerin temeli atıldı

Bakan Tunç, ayrıca Atakum ilçesinde yapımı planlanan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası'nın temel atma törenine de katıldı. Törende beton pompasının kumandasına basan Bakan Tunç, inşaatın ilk betonunu döktü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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