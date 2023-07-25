Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek il olma talebini iletti

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin il olma talebini içeren dosyayı Genel Başkan Bahçeli'ye teslim ederek destek istedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 İl, 1000 İlçe" açıklamasından sonra ilçenin il olması için Ankara'da temaslarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eşi Sevgi Kayda ile birlikte makamında ziyaret eden Başkan Zeki Kayda, Salihli'nin il olması noktasında hazırladıkları dosyayı Genel Başkan Bahçeli'ye teslim edip destek istedi.

Sanayi, tarım, sağlık ve eğitim alanında çevre ilçelere hizmet veren altın şehir Salihli'nin coğrafi konumu itibariyle birçok alanda il olma şartlarını fazlasıyla taşıdığını dile getiren Başkan Kayda, "İlçemizin kurtuluşunun 100. Yılında dile getirdiğimiz il olma talebimizi, MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 İl, 1000 İlçe" açıklamasıyla daha güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. İl olmak istiyoruz, çünkü Salihli bunu hak ediyor" dedi.

"Salihli bölgenin parlayan yıldızıdır"

İlçedeki meslek ve esnaf odaları ile Belediye'nin kenetlendiğini ifade eden Başkan Kayda, "Tarihte ilk altın paranın kullanıldığı, Lidya Uygarlığına başkentlik yapan Sardes antik şehrini içerisinde barındıran altın şehir Salihli, nüfusu, coğrafi konumu, mevcut şehirleşme, doğalgaz ve termal enerji, organize sanayi bölgesi, ulaşım, ekonomi, eğitim, sağlık, spor, jeopark ve turizm sektörlerinde bölgenin parlayan yıldızıdır. Güzel Salihli'mizin il olması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız ve bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 İl 1000 İlçe projesini ortaya koyan MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile Manisa milletvekillerimize, belediyemiz ve odalarımızın birlikte hazırladığı dosyayı sunup desteklerini istedim" diye konuştu.

Genel Başkan Bahçeli'ye ilçede tamamlanan projeler ile devam eden projeler hakkında da bilgi verdiğini belirten Başkan Kayda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye, yakın ilgisi ve ev sahipliğinden dolayı şükranlarımı arz ederim. Genel Başkanımız, tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti" dedi.

Öte yandan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ı da ziyaret eden Başkan Kayda, Salihli'nin il olması için hazırladıkları dosyayı teslim ederek destek istedi. - MANİSA