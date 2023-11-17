Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi Açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 9 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, şehrin kalkınması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı bütçesi, 9 milyar 300 milyon lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında düzenlenen meclisin ikinci birleşiminde, bir önceki oturumdan kalan Büyükşehir ve SASKİ'nin toplam 8 maddesi karara bağlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "2024 mali yılı bütçe tasarıları" ise meclisin onayına sunuldu ve onaylandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 6 milyar 100 milyon lira, SASKİ bütçesinin 3 milyar 200 milyon lira olmak üzere toplam bütçe 9 milyar 300 milyon lira olarak açıklandı.

Toplantıda konuşan Yüce, yeni bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, şehrin kalkınması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.