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Sağlık Bakanlığı Heyeti Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

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Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, diğer heyet üyeleri de bulunuyordu.

Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici beraberindeki heyet, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, Saha Koordinatörleri Dr. Umut Ocak ve Dr. Cem Soykut, Dr. Osman Açıkgöz ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye eşlik etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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