Sağlık Bakanlığı Heyeti Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici beraberindeki heyet, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Baş Saha Koordinatörü Dr. Osman Açıkgöz ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, Saha Koordinatörleri Dr. Umut Ocak ve Dr. Cem Soykut, Dr. Osman Açıkgöz ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye eşlik etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR