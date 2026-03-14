Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Sağlık hizmetleri, birer görev olmakla birlikte, birer sorumluluk ve emanet bilinci de taşımaktadır"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen programa ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin emanet taşıma bilincinde olduğuna vurgu yaparak, "İnsan hayatına dokunan her bir sağlık çalışanımız, esasen insanlığın ortak değerleri olan iyiliği ve doğruluğu da temsil etmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetleri, birer görev olmakla birlikte, birer sorumluluk ve emanet bilinci de taşımaktadır. Bizler de bu emanet ve sorumluluk bilinciyle, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 23 yılda, tarihi bir dönüşümü hep birlikte gerçekleştirdik. Bu dönüşümün ardında, güçlü bir irade, milletine adanmış bir liderlik ve insanı merkezine alan bir vizyon vardır. Bugün Türkiye, modern hastaneleri, gelişmiş yoğun bakım üniteleri, nitelikli yatak kapasiteleri ve dev sağlık ordusuyla güçlü ve yaygın bir sağlık sistemine sahiptir. Her gün, milyonlarca vatandaşımıza temas eden bu yapı, ülkemizin sağlık alanında uluslararası bir düzeyde, taktir gören ve örnek alan güçlü organizasyon kabiliyetini açıkça ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Konuşmasına devam eden Bakan Memişoğlu, "Türkiye vizyonumuzun en kıymetli eserlerinden olan milli mühendislik gururumuz, Gökbey helikopter ambulanslarımızla bu yıl filomuza katılarak, vatandaşlarımızın şifası için göreve başlayacaklardır. İlaçtan, aşıya, tıbbi cihazdan, biyo teknolojiye kadar uzanan her alanda, yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. En güçlü sağlık sistemi ve en gelişmiş altyapı dahi onu ayakta tutan fedakar sağlık çalışanları olmadan gerçek anlamını bulamaz. Pandemi döneminde, afet zamanlarında ve ihtiyaç duyulan her alanda gece gündüz demeden görev yapan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, milletimizin gözünde müstesna bir yere sahip. Göstermiş olduğunuz özveri ve adanmışlık, aziz milletimizin sağlık sistemine duyduğu güvene ve memnuniyete de yansımıştır. TÜİK verilerine göre, sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranı, son bir yılda 6.2 puan artmıştır. Bu yükseliş, doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesidir. Hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz, milletimizin sağlığı için daha çok çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı