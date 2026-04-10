Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"ne ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 yıl önce ilk dersi verilen Sağlıklı Hayat Akademisi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1 yıl önce bugün, ilk dersi vererek Sağlıklı Hayat Akademisi'nin yolculuğuna başladıklarını hatırlattı.

Memişoğlu, öğretmenlerden muhtarlara, taksicilerden kuaförlere kadar toplumun her kesimini eğitimleriyle buluşturduklarını vurgulayarak, "81 ilimizde yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne dek 300 bin vatandaşımız ve 65 bin öğrencimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp saha elçimiz oldu." açıklamasını yaptı.

Bu gayreti daha da büyütmek ve her mahalleye dokunmak istediklerini aktaran Memişoğlu, "Sizleri uzmanlarımızla tanışmak ve sağlıklı bir hayata adım atmak için en yakın Sağlıklı Hayat Merkezimize davet ediyorum. Kendi sağlığınızın elçisi olun, sağlıklı bir geleceği el birliğiyle inşa edelim." ifadesini kullandı.