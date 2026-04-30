Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

"En temel insani ihtiyaçları olan suya, gıdaya ve umuda ulaşmaya çalışan masumların önünü kesmek korkaklıktır, barbarlıktır"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, "En temel insani ihtiyaçları olan suya, gıdaya ve umuda ulaşmaya çalışan masumların önünü kesmek korkaklıktır, barbarlıktır." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazze'nin derman bekleyen yaraları, bize tek bir hakikati haykırıyor. Dünyanın ihtiyacı olan, insanlığın yeniden kendi vicdanıyla buluşmasıdır. En temel insani ihtiyaçları olan suya, gıdaya ve umuda ulaşmaya çalışan masumların önünü kesmek korkaklıktır, barbarlıktır. Sumud Filosu'na yapılan müdahale yalnızca hukukun değil, insanlık onurunun da çiğnenmesidir. Bizler, 'bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak' olduğuna inanan, şifayı ve merhameti her türlü hesabın üzerinde tutan büyük bir medeniyetin evlatlarıyız."

Memişoğlu, vicdanların körelmesine, mazlumun feryadının sessizliğe mahkum edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, zulmün sıradanlaştırılmak istendiği bir dünyada adaletin ve insanlığı yaşatmanın tarafında dimdik durmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı