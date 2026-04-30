Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin, "En temel insani ihtiyaçları olan suya, gıdaya ve umuda ulaşmaya çalışan masumların önünü kesmek korkaklıktır, barbarlıktır." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gazze'nin derman bekleyen yaraları, bize tek bir hakikati haykırıyor. Dünyanın ihtiyacı olan, insanlığın yeniden kendi vicdanıyla buluşmasıdır. En temel insani ihtiyaçları olan suya, gıdaya ve umuda ulaşmaya çalışan masumların önünü kesmek korkaklıktır, barbarlıktır. Sumud Filosu'na yapılan müdahale yalnızca hukukun değil, insanlık onurunun da çiğnenmesidir. Bizler, 'bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak' olduğuna inanan, şifayı ve merhameti her türlü hesabın üzerinde tutan büyük bir medeniyetin evlatlarıyız."

Memişoğlu, vicdanların körelmesine, mazlumun feryadının sessizliğe mahkum edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirterek, zulmün sıradanlaştırılmak istendiği bir dünyada adaletin ve insanlığı yaşatmanın tarafında dimdik durmaya devam edeceklerini aktardı.