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Bakan Memişoğlu Marmara Depremi'ni Andı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afetlere karşı sağlık altyapımızı, ekiplerimizi ve insan gücümüzü her an hazır tutmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
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