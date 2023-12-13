Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez'in Durumu Son Derece Kritik ve Ciddi

Güncelleme:
Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettirdiğini belirterek, 'Durumu son derece kritik ve ciddi' dedi.

Bakan Koca: "( Hasan Bitmez'in) Durumu son derece kritik ve ciddi"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettirdiğini belirterek, "Durumu son derece kritik ve ciddi" dedi.

SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılmıştı. Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından müdahale yapılan Bitmez için kalp masajına başlanmıştı. Daha sonra entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen Bitmez, anjiyoya alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bunun üzerine anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alınan Bitmez'i ziyaret etmek üzere hastaneye geldi. Bitmez'in son durumum hakkında bilgi alan Bakan Koca, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kalp masajının ardından Bitmez'in 20 dakika içinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildiği bilgisini vererek, "Hastaneye gelmesinin ardından anjiyosu planlandı. Anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp, akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Hasan Bitmez Sağlık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Soner Kesgin kimdir? MasterChef Şef Soner Kesgin kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 13 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 13 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 13 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Galatasaray UEFA kupası kura çekimi ne zaman? Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri kim? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'dan elendi mi? 13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title