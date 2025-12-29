Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mısır'da

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a geldi. Bakan Memişoğlu, başkent Kahire'de Mısır Sağlık Bakanı Sayın Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldi. Memişoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde sağlık alanındaki bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, Türkiye ile Mısır arasındaki sağlık altyapısı ve hizmet sunumuna ilişkin iş birliklerini güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Sağlık alanındaki güç birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverlikleri için Khaled Atef Abdelghaffar'a teşekkür ediyorum" dedi. - KAHİRE