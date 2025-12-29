Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mısır'da
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya gelerek sağlık alanındaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla görüşmeler yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Mısır Sağlık Bakanı Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a geldi. Bakan Memişoğlu, başkent Kahire'de Mısır Sağlık Bakanı Sayın Khaled Atef Abdelghaffar ile bir araya geldi. Memişoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde sağlık alanındaki bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak, Türkiye ile Mısır arasındaki sağlık altyapısı ve hizmet sunumuna ilişkin iş birliklerini güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Sağlık alanındaki güç birliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyor, görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nazik misafirperverlikleri için Khaled Atef Abdelghaffar'a teşekkür ediyorum" dedi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
