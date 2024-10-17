Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Valisi'ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e ziyarette bulundu.

Bir dizi program için kente gelen Memişoğlu, Vali Çeber'i ziyaret etti ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da hazır bulundu.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.